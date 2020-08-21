В России выявлено 4 870 новых случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировано 4 870 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения заболевания в нашей стране выявлено 946 976 пациентов.

Темп прироста составляет 0,5%. За все время выздоровело 761 330 человек. Всего от коронавируса в России скончались 16 189 человек.

Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от коронавируса. «Спутник V» был разработан Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. О желании приобрести разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции заявили в двадцати государствах мира.