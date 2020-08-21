Магазин загорелся в подмосковной Электростали
Пожар охватил площадь в 1 200 квадратных метров.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: МЧС РФ
В подмосковном городе Электросталь произошел крупный пожар. Загорелся магазин, огонь охватил площадь в 1 200 квадратных метров.
«Произошел пожар по всей площади кровли магазина. Последовало частичное обрушение», - сообщили «Звезде» в региональном управлении МЧС России.
К тушению привлекались 70 человек и 20 единиц техники.
По предварительной информации на момент пожара людей на объекте не было. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.