Ученые назвали причину повторного заражения COVID-19

Специалистs из Соединенных Штатов в ходе исследования выяснили, что высокий уровень некоторых цитокинов у зараженных коронавирусом может предотвратить развитие устойчивого иммунитета.

Уточняется, что исследователи детально изучили селезенку и лимфатические узлы скончавшихся от COVID-19 пациентов и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры.

«При тяжелом течении коронавируса вырабатывается огромное количество сигнальных цитокинов TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центр», - говорится в материале Cell.

В таком случае, хотя антитела могут защищать людей в течение относительно короткого времени, некоторые выздоровевшие могут через несколько месяцев снова заболеть COVID-19.