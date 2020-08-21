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Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы: видео

Ирина Егорова
10:18 21.08.2020
К зданию суда его привезли на служебной машине ФСИН.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Актер Михаил Ефремов прибыл  в суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре столицы с его участием. 

На кадрах видно, что к зданию его привезли на служебной машине ФСИН. От автомобиля до входа в суд Ефремов проследовал в сопровождении сотрудников в форме. На месте много журналистов и людей, выкрикивающих слова поддержки актеру.

Вчера, 20 августа, сторона защиты актера представила показания секретного свидетеля. Свидетель рассказал, что после аварии видел в автомобиле актера еще двоих человек. По его словам, с водительского места джипа артиста вышел темноволосый человек. Свидетель видел его на расстоянии вытянутой руки.

В то же время, свидетель добавил, что в момент аварии находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

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