Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы: видео

Актер Михаил Ефремов прибыл в суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре столицы с его участием.

На кадрах видно, что к зданию его привезли на служебной машине ФСИН. От автомобиля до входа в суд Ефремов проследовал в сопровождении сотрудников в форме. На месте много журналистов и людей, выкрикивающих слова поддержки актеру.

Вчера, 20 августа, сторона защиты актера представила показания секретного свидетеля. Свидетель рассказал, что после аварии видел в автомобиле актера еще двоих человек. По его словам, с водительского места джипа артиста вышел темноволосый человек. Свидетель видел его на расстоянии вытянутой руки.

В то же время, свидетель добавил, что в момент аварии находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.