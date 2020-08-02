Более 80 городов и десятки тысяч участников: самый массовый полумарафон «ЗаБег» стартовал от Камчатки до Калининграда

Массовый полумарафон «ЗаБег» стартовал 2 августа по всей России – от Камчатки до Калининграда. Общее число городов более 80, участников насчитывается десятки тысяч – организаторы планируют установить новый рекорд. Участвуют и любители, и спортсмены-профессионалы и даже олимпийские призеры.

Центральной точкой полумарафона стал Санкт-Петербург. Именно туда приехал судья Книги Гиннесса, который должен зафиксировать рекорд по массовости забега.

Старт в северной столице дали на Исаакиевской площади. Маршрут лежит через набережные и исторический центр, а финишируют участники у Адмиралтейства. На дистанцию вышли 20 тысяч человек – тех, кто будет бежать 21 километр.

Участвуют в забеге для поддержки и организаторы. Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу рассказала, что готовилась к этой дистанции, хотя она для нее уже не первая.

«Я хотела бы поддержать участников, которые ставят мировой рекорд, которые бегут за свой город. Поскольку меня с Петербургом очень многое связывает, особенно сейчас, я решила, что побегу за него. Из-за того, что сейчас в Кызыле, к сожалению, у нас невозможно массово бежать из-за коронавируса. Там будет старт немножко по-другому выглядеть», - рассказывает она.

Участники – люди самых разных возрастов. Например, Александр Коршунов в свои 61 год бежит уже не в первый раз, а заниматься начал полтора года назад.

«Для здоровья начал бегать, понравилось очень сильно и в первый год уже три марафона пробежал», - делится он.

Марафонцы Полина Гуторова и Андрей Полегайко не упускают возможности получить удовольствие от спортивного мероприятия каждый год и говорят, что собираются участвовать еще как минимум десять лет.

«Начинаем спокойно, а потом, если силы позволяют, бежим до конца по максимуму», - поясняет молодой человек.

В Москве все не менее масштабно и, главное, безопасно. В стартовом городке работать без средств индивидуальной защиты запрещено. Без масок и перчаток разрешается быть только участникам непосредственно в процессе забега, потому что иначе бежать будет невозможно. Перед стартом всем измерили температуру, обязательной для участия была и справка об отсутствии COVID-19.

Маршрут в столице лежит по центральным набережным – мимо основных достопримечательностей. Дистанции есть две – на пять километров и на 21 километр. Всего участвуют около 16 тысяч человек. На старт марафонцы выходят отдельными кластерами, чтобы не было большого скопления людей. Сама трасса тоже потерпела изменения.

«В этом году мы модернизировали дистанцию, чтобы развести потоки людей», - отмечает директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов.

Это первое массовое спортивное мероприятие Москве за долгие месяцы. Состоятся оно должно было в любую погоду, но дождь марафонцам не помеха – им, напротив, не так жарко от интенсивной нагрузки. Многие хотят сегодня обновить свои личные рекорды.

«Хотел хорошую погоду и это идеальная погода для бегунов сейчас. Жара – это минус», - говорит участник Сергей Субботин.

Участник Станислав Ильин вышел на дистанцию пять километров. Его цель на сегодня – бежать быстро и выбежать из личного максимума в 20 минут.

Город, где забег будет самым массовым, а участники покажут лучшую скорость, получит звание беговой столицы России. Пока этот титул принадлежит Казани. Общий призовой фонд события превышает миллион рублей – его разделят между призерами.