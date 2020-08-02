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В СК РФ назвали отравление газом возможной причиной смерти семьи на Алтае

Роман Захаров
10:36 02.08.2020
По факту обнаружения тел нескольких человек на алтайской турбазе следствие возбудило еще одно уголовное дело.
В СК РФ назвали отравление газом возможной причиной смерти семьи на Алтае
© Фото: globuspluss, Instagram

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после обнаружения тел четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Соответствующее заявление сделала старший помощник главы СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По ее словам, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом», - отметила Рязанцева.

Представитель Следственного комитета добавила, что в связи с трагическим инцидентом правоохранители задержали директора турбазы.

В пятницу, 31 июля, на базе отдыха близ озера Ая в Алтайском крае были обнаружены трупы четырех человек, в том числе детей 12 и 16 лет. Как позже выяснилось, все погибшие являются членами одной семьи.

Жуткая находка была сделана в день выселения туристов: дверь в их жилище никто не открывал, на стук реакции не было и администрация турбазы проникла внутрь самостоятельно.

По факту обнаружения тел Следственным комитетом сразу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства и подробности произошедшего.

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