Лавров призвал Киев «перестать морочить всем голову» и начать исполнять минские соглашения

Украинским властям следует прекратить «морочить всем голову» и начать воплощать минские соглашения, принятые резолюцией Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что, в соответствии с новой украинской конституцией, которая, согласно минским соглашениям, должна была быть введена до конца 2015 года, на территории Украины должна была быть осуществлена децентрализация, учитывающая особенности статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел РФ в интервью газете «Труд» назвал фиксирование в Конституции украинского государства особого статуса Донбасса ключевым моментом в урегулировании кризиса в стране, а также в решении некоторых вопросов безопасности.

Сергей Лавров отметил, что пришло время украинским партнерам прекратить придумывать отговорки, помогающие не совершать никаких действий в рамках «исполнения имеющихся обязательств».

Ранее глава российского МИД призвал представителя Европейского Союза принять меры против провоцирования конфликта в Белоруссии.