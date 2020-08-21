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Российская команда прибыла в Армению для участия в конкурсе АрМИ-2020 «Воин мира»

Валентина Пескова
00:27 21.08.2020
Открытие 12-го международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» состоится 23 августа в Дилижане.
Российская команда прибыла в Армению для участия в конкурсе АрМИ-2020 «Воин мира»
© Фото: Минобороны РФ

В Армению прилетела команда российских военных, которые примут участие в международном этапе конкурса «Воин мира» АрМИ-2020. Торжественная церемония встречи команды наших военнослужащих состоялась в военном лицее Минобороны Армении в Дилижане.

Представители военного ведомства Армении в своем обращении назвали предстоящее событие шагом в развитии двустороннего сотрудничества в укреплении российско-армянской дружбы, пожелали российской команде успехов и заверили, что проведение мероприятия будет организовано на высоком организационном уровне.

Торжественное открытие 12-го международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий пройдет в Дилижане 23 августа. Само состязания «Воина мира» будет проходить с 23 августа по 5 сентября на территории воинских частей и спортивных комплексов в Ереване, Дилижане и Иджеване.

Длительность программы конкурса составляет 14 дней, в рамках которых пройдет военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и литературно-художественный и танцевально-творческий конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников.

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