В Курской области пациента с ожогами 70% тела лечили обливанием холодной водой

Пациент с ожогами 70% тела, которого врачи лечили обливанием холодной водой, скончался в Курской областной больнице. Такое странное лечение назначил дежурный врач.

«Я приехал в больницу, зашел в палату, Сергей уже лежал накрытый простынь, медсестры поливали его водой, затем они попросили это делать родственников, которые находились в палате. Мы купили спрей от ожогов, медики сказали не надо, нельзя сейчас это ему», - рассказал родной брат погибшего Андрей Букреев.

Мужчина занимался ремонтом подвала когда взорвалась горелка, после инцидента его доставили в Суджанскую ЦРБ с ожогами в 70% поверхности тела. По рекомендации дежурного врача родственники пострадавшего Сергея Букреева всю ночь охлаждали воду в холодильнике и поливали его, пока он лежал на пеленке.

Врач местной больницы из другой смены, не имевший отношения к произошедшему, уточнил в ответе корреспонденту «Звезды», что такая мера, как поливание холодной водой, не предусмотрена в таких случаях.

Не заметив положительной динамики, близкие Сергея потребовали перевозку пострадавшего в Курск, на место был отправлен борт санавиации. Вскоре пациент скончался.

«Перед своей гибелью он мне звонил и плакал от боли, говорил что уже терпеть не может, сил нет уже терпеть», - рассказал двоюродный брат погибшего Александр Ворона.

Помимо основного диагноза, медики в Курске выявили у пострадавшего воспаление легких, которое вероятнее всего появилось из-за обильного поливания холодной водой.