Названы самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями августа для работы из дома стал главный по сториз в компании - производитель смартфонов. Однако это сезонная работа, которая продлится около четырех месяцев. Такому специалисту предлагается от 250 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше, от 175 тысяч может получить инженер автоматизированного тестирования. Такой специалист должен уметь проверять программное обеспечение, писать автоматизированные тесты.

Третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов, которые могут работать не выходя из дома, стал менеджер по подбору персонала. На такой должности предлагают от 150 тысяч рублей. Те же деньги может заработать NET-разработчик, а технический писатель, который составляет техдокументацию - от 120 тысяч рублей. Данные результаты были опубликованы на одном из популярных сервисов по поиску работы.

Ранее россияне рассказали, что им не нравится в работе на удаленке. Например, что члены семьи отвлекают их от служебных обязанностей. Некоторые испытывают сложности с организацией рабочего дня и плохой коммуникацией с коллегами. Среди преимуществ дистанционного формата россияне выделили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, а также выбирать, где и откуда работать.