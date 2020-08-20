«Лекарство» от стресса: названы поддерживающие нервную систему продукты

Такие продукты как орехи, овощи и салатная зелень способны поддержать нервную систему и стать средством борьбы со стрессом, рассказала диетолог Маргарита Королева. Орехи обладают данным свойством из-за содержания в них витаминов А, Е и К, жирных кислот.

«Жирные кислоты поддерживают анатомическую структуру головного мозга. Он состоит из более чем на треть из жиров», - объяснила она.

Помимо орехов укрепить нервную систему помогут все продукты, содержащие витамины группы Б, стероидные гормоны. Эти вещества содержатся в крупах, овощах, салатной зелени.

«Они поддержат слаженную работу систем организма, в том числе нервной», - передает слова диетолога Nation News.

Переносить стресс легче можно, если чаще смеяться, ранее предположили ученые. В периоды частого возникновения смеха стрессовые ситуации кажутся людям менее значительными.