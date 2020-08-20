Токсичный дым: в Техасе произошел крупный пожар на заводе пластмассы

В американском штате Техас вспыхнул пожар на заводе пластмассы в Техасе. Борьба с огнем идет уже почти сутки, но пока справиться с ним окончательно у спасателей не получается.

Пламя на предприятии вспыхнуло из-за обрыва проводов. Они упали на крышу склада и искра подожгла кровлю. От высокой температуры на промышленной площадке взорвался один из железнодорожных вагонов, следом загорелся весь состав. К этому часу пожарным удалось локализовать возгорание. Тех, кто живет неподалеку, пока просят не покидать свои дома, так как воздух заполнен ядовитым дымом.