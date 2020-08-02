Строительный кран рухнул на людей на юге Индии: видео

При падении строительного крана в Индии погибли 11 человек, еще 5 получили травмы. Об этом сообщает местное телевидение.

ЧП произошло на юге страны - на судоверфи Hindustan Shipyard в порту Вишахапатнам. Отмечается, что кран рухнул в тот момент, когда рабочие проверяли конструкцию на грузоподъемность.

Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях. На них видно, что кран начал крениться набок, в итоге он распался на несколько частей и рухнул прямо на людей.

Сейчас проводится расследование ЧП.