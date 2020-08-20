Стая дельфинов устроила бесплатное представление для отдыхающих под Краснодаром: видео

Отдыхающие на Черном море в курортном поселке Витязево Краснодарского края стали свидетелями необычного шоу, которое показали им несколько дельфинов-афалин.

Находясь в хорошем настроении, млекопитающие заплыли на мелководье и стали аккуратно подбираться ближе к берегу, где их уже снимали на видео местные жители и туристы.

В какой-то момент дельфины решили устроить наблюдающим за ними сюрприз: афалины неожиданно устроили гонки друг за другом, словно пытаясь разыграть приз за победу в спортивных состязаниях. Но в конце концов собрались все вместе в одной точке и закружились в вальсе, подняв фонтан брызг своими хвостами.

Как слышно за кадром, собравшиеся зрители пришли в восторг от такого экспромта, который им посчастливилось увидеть своими глазами.