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Губернатор Приморья порекомендовал не перегружать школьников в начале учебы

Анна Берестовая
06:07 20.08.2020
Олег Кожемяко пояснил, что учебный процесс нужно начинать постепенно, не подвергая школьников излишнему стрессу.
Губернатор Приморья порекомендовал не перегружать школьников в начале учебы
© Фото: Vladimir Melnikov Russian Look, Globallookpress

В Приморском крае планируется постепенно вводить школьников в учебный процесс, сократив количество уроков в начале года до двух-трех в день. Такую рекомендацию дал губернатор Олег Кожемяко. Соответствующая информация размещена на сайте краевого правительства.

Губернатор указал, что после длившихся несколько месяцев каникул школьников не стоит сразу перегружать учебой. Он также подчеркнул, что перед стартом образовательного процесса не может идти речи об отмене противоэпидемических ограничений.

В настоящее время в регионе все еще продолжает действовать режим самоизоляции для населения из группы риска. Кроме того, по-прежнему не работает большая часть организаций, связанных с развлекательными, спортивными и иными мероприятиями с очным присутствием.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Приморском крае было зафиксировано 8 703 случая заражения COVID-19, 99 из которых окончились летальным исходом.

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