Губернатор Приморья порекомендовал не перегружать школьников в начале учебы

В Приморском крае планируется постепенно вводить школьников в учебный процесс, сократив количество уроков в начале года до двух-трех в день. Такую рекомендацию дал губернатор Олег Кожемяко. Соответствующая информация размещена на сайте краевого правительства.

Губернатор указал, что после длившихся несколько месяцев каникул школьников не стоит сразу перегружать учебой. Он также подчеркнул, что перед стартом образовательного процесса не может идти речи об отмене противоэпидемических ограничений.

В настоящее время в регионе все еще продолжает действовать режим самоизоляции для населения из группы риска. Кроме того, по-прежнему не работает большая часть организаций, связанных с развлекательными, спортивными и иными мероприятиями с очным присутствием.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Приморском крае было зафиксировано 8 703 случая заражения COVID-19, 99 из которых окончились летальным исходом.