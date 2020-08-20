Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США

Демократическая партия США утвердила Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. О данном решении было объявлено на съезде демократов, который проходил в онлайн режиме, сообщает телеканал CNN.

Таким образом, 55-летняя сенатор стала первой афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Она намерена избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США от демократической партии Джозефом Байденом. Он является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Байден озвучил кандидатуру на пост вице-премьера 11 августа. По его словам, она является бесстрашным борцом за права «маленького человека» и одной из наиболее достойных государственных служащих страны.

Ранее она была прокурором штата Калифорнии. Также Камала Харрис претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Но единственная темнокожая женщина-сенатор не показала высоких результатов и за три месяца до старта официальных предварительных выборов сняла свою кандидатуру, заявив о поддержке Байдена.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.