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Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Ирина Егорова
06:29 20.08.2020
Мошенники нередко моментально сбрасывают звонок, в ожидании, что им перезвонят.
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
© Фото: pixabay.com

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, лучше вообще не брать трубки с незнакомых номеров, посоветовал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Он объяснил, что злоумышленники часто с помощью специальной сервисов IP-телефонии могут подменять номера и делать их идентичными реальным банковским контактам.

«При малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», - посоветовал эксперт.

А вот на подозрительные номера, например, короткие, городские, без кода +7, перезванивать лучше самому не стоит. Нередко, по словам Куканова, мошенники сами сбрасывают звонок в надежде, что человек сам перезвонит.

Для того, чтобы противостоять телефонным «атакам» можно поставить на смартфон приложение, которое определяет номера. Существует определенная база номеров аферистов, которая сразу идентифицирует мошенника, передает агентство «Прайм».

Еще одним из способов избавиться от навязчивых звонков можно, воспользовавшись услугами оператора  сотовой связи. Они бывают как платными, так и бесплатными. К ним относятся «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр», которые блокируют и звонки, и СМС. 

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