Группа по Донбассу согласовала четыре новых участка разведения сил

По итогам нового заседания трехсторонней контактной группы (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе, в котором приняли участие представители России, Украины и ОБСЕ, были согласованы 20 новых участков разминирования и четыре новых участка для разведения сил.

«На протяжении 24 дней в Донбассе нет жертв среди украинских военнослужащих», - отмечается на сайте президента Украины.

Заседание трехсторонней группы проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кучмы, который с 1991 по 1994 год занимал пост президента Украины.

Также в конференции принимал участие и первый заместитель главы делегации Витольд Фокин. Следующая встреча ТГК по Донбассу запланирована на 2 сентября.