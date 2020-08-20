Полицейские спасли тонущего в реке трехлетнего мальчика в Астрахани

В Астрахани двое полицейских стали героями города. Они спасли из Волги трехлетнего малыша.

Сержант Константин Спрядышев и стажер Юрий Свинщиков патрулировали набережную, когда к ним внезапно подбежала женщина, которая потеряла сына. Она сообщила, что ребенок бросал в реку камушки и пропал.

В этот же момент один из прохожих стал кричать, что тонет ребенок. Свинщиков, не раздумывая, бросился в воду, а напарник помог выбраться на сушу. Вода в Волге сейчас теплая - около 20-ти градусов, а вот течение сильное. На то, чтобы спасти малыша, у сотрудника полиции были считанные минуты.

«Течением его потихонечку сносило, но мы успели вовремя. Ребенок вел себя достаточно спокойно в воде, но когда его вытащили из воды, у него была небольшая паника – плакал», - описал произошедшее Свинщиков.

Ребенок, спасенный из реки, был сильно испуган, но в ходе случившегося не пострадал.