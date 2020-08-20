Жетоны не выйдут из моды: в Москве и Петербурге заработает единая система оплаты проезда в транспорте

Москвичам в скором будущем представится возможность почувствовать себя жителями Санкт-Петербурга благодаря готовящемуся обновлению системы оплаты проезда в общественном транспорте Северной столицы. Проект, который в настоящее время обсуждается на уровне правительств Москвы и Санкт-Петербурга, предполагает возможность оплаты в метро, автобусах и троллейбусах города на Неве с помощью универсального носителя, который будет использоваться и в Москве.

Со стороны Санкт-Петербурга проектом занимается вице-губернатор Евгений Елин, а со стороны Москвы - заместитель мэра Максим Ликсутов. Инициатором современного нововведения выступила московская мэрия, объяснив свое предложение возросшим пассажиропотоком между двумя столицами.

«Переходя в Петербурге на новую систему транспортного обслуживания мы не можем не учитывать опыт коллег, который есть в Москве. Чтобы люди, которые приезжают в целях туризма в Санкт-Петербург, могли пользоваться теми же платежными средствами, которые у них есть в Москве», - рассказал «Звезде» председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Как заявил чиновник, современный способ оплаты проезда в первую очередь предусматривает возможность сделать это через мобильное приложение, а также наличие всевозможных скидок.

«У нас сегодня уже есть единая карта Тройка Подорожник, которая продается и в Петербурге, но называется там Подорожник Тройка. Но люди все больше и больше начинают использовать мобильные приложения. В этом случае им не нужно возить с собою килограммы пластика, чтобы пользоваться всеми сервисами и услугами нашего города», - говорит Поляков.

А вот что касается легендарных жетончиков, которые уже давно ассоциируются с питерским метрополитеном и являются его визитными карточками, то от них отказываться никто не планирует.

Как объяснил Кирилл Поляков, жетон на метро - это уже историческое наследие. Поэтому если кто-то из путешественников захочет вернуться в прошлую эпоху и оплатить проезд именно с помощью такой «монетки», на территории Санкт-Петербурга эта возможность для них сохранится. Также жетон можно будет просто приобрести в кассе метро и привезти домой в качестве сувенира на память от поездки.