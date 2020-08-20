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Названо самое популярное направление для российских туристов на осень

Анна Берестовая
05:18 20.08.2020
Чаще всего россияне предпочитали рейсы, с датой вылета на 8-30 дней позже покупки.
Названо самое популярное направление для российских туристов на осень
© Фото: pixabay.com

Граждане России для осеннего отдыха в период с 3 по 18 августа наиболее части выбирали путешествия в Черногорию, Молдавию и Армению, которые в настоящее время закрыты в соответствии с противоэпидемическими мерами.

Также одним из популярнейших направлений стала Турция, которая уже начала принимать туристов. Такие данные были получены с опорой на статистику сервиса Туту.ру.

Билеты в Черногорию заняли 8% от всех уже приобретенных на осень билетов на международные рейсы. Заметный рост востребованности черногорского направления произошел после обнародования решения властей страны открыть границы для россиян.

На втором месте по частоте выбора оказались турецкие Стамбул и Анталья, которые пользователи предпочитали в 7% и 4% случаев соответственно.

Наиболее значительная часть билетов по закрытым сегодня направлениям, а именно 61%, пришлась на расчет вылета через 8-30 дней после приобретения билета. Об этом «Известиям» рассказали в OneTwoTrip.

После вынужденного перерыва в международном авиасообщении, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Россия, начиная с 1 августа, активно восстанавливает перелеты по маршрутам, признанным наиболее безопасными в настоящее время.

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