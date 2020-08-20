Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Сербия хочет приобрести миллион доз российской вакцины от COVID-19

Анна Берестовая
04:06 20.08.2020
О желании приобрести российскую вакцину заявили уже более двух десятков стран.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сербия выразила желание купить миллион доз новой российской вакцины от коронавируса. «Спутник V» был создан Минобороны совместно с Научным центром имени Гамелеи и стал первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19. Накануне Белград направил официальный запрос на его приобретение.

Об этом в интервью порталу Glas Srpske заявил в среду глава Представительства Республики Сербской в России (входит в структуру кабинета министров республики) Душко Перович.

О желании как можно быстрее получить российскую вакцину заявили уже более двух десятков стран. Среди них: Мексика, Индия, Бразилия и ОАЭ.

Клинические испытания показали, что препарат эффективен и не имеет побочных эффектов.

Накануне прививку сделал себе и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети.

Производство вакцины начато на фармацевтическом заводе в Подмосковье. В настоящий момент в Минздраве планируют к концу года довести уровень выпуска до 200 миллионов доз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 02:26
Трамп поручил уведомить ООН о намерении восстановить санкции против Ирана
Дата19.08.2020, 14:34
Два Ту-95МС провели воздушное патрулирование над Японским морем
Дата19.08.2020, 10:41
Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко
Дата19.08.2020, 11:20
Ракетный комплекс «Гермес» впервые покажут на «Армии-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
04:06 В стране и мире
Видео
Сербия хочет приобрести миллион доз российской вакцины от COVID-19
01:56 В стране и мире
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19
01:00 В стране и мире
В Мексике заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
12:48 В стране и мире
Европа намерена ввести двойное тестирование на COVID-19 для туристов
05:39 В стране и мире
Беременность в разы повышает риск тяжелого течения COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:48 В стране и мире
Видео
Ветеран сирийской армии на инвалидной коляске совершил 130-километровый марш мира по трассе М5
03:06 В стране и мире
В Италии начнут продавать дома по 2 евро
02:26 В стране и мире
Трамп поручил уведомить ООН о намерении восстановить санкции против Ирана
01:42 Армия
Видео
В огонь и в воду: военнослужащие базы в Абхазии преодолели психологическую полосу препятствий
01:06 Спорт
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группу Little Big обвинили в плагиате
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Румынский певец снял в прямом эфире свою гибель под колесами поезда
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.