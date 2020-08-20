Сербия хочет приобрести миллион доз российской вакцины от COVID-19

Сербия выразила желание купить миллион доз новой российской вакцины от коронавируса. «Спутник V» был создан Минобороны совместно с Научным центром имени Гамелеи и стал первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19. Накануне Белград направил официальный запрос на его приобретение.

Об этом в интервью порталу Glas Srpske заявил в среду глава Представительства Республики Сербской в России (входит в структуру кабинета министров республики) Душко Перович.

О желании как можно быстрее получить российскую вакцину заявили уже более двух десятков стран. Среди них: Мексика, Индия, Бразилия и ОАЭ.

Клинические испытания показали, что препарат эффективен и не имеет побочных эффектов.

Накануне прививку сделал себе и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети.

Производство вакцины начато на фармацевтическом заводе в Подмосковье. В настоящий момент в Минздраве планируют к концу года довести уровень выпуска до 200 миллионов доз.