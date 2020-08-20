Фильм «Гарри Поттер и философский камень» собрал в прокате $1 миллиард

Сборы знаменитой картины «Гарри Поттер и философский камень», выпущенной в 2001 году, после повторного выхода на экраны составили один миллиард долларов. В сумму были включены все средства, собранные фильмом за 19 лет.

В прошлые выходные кинолента оказалась лидером по кассовым сборам среди китайского зрителя. Об этом пишет Variety.

Таким образом, «Гарри Поттер и философский камень» стал вторым фильмом известной на весь мир магической франшизы, сборы которого преодолели миллиардную отметку. Ранее набрать 1,34 миллиарда долларов удалось финальной картине «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».

Сумма кассовых сборов со всех восьми лент составила, по информации RNS, 7,74 миллиарда долларов.