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Ветеран сирийской армии на инвалидной коляске совершил 130-километровый марш мира по трассе М5

Павел Ремнев
03:48 20.08.2020
Гияс Дайюб пробыл в пути четыре дня, при этом в самое жаркое время года, когда температура на улице держалась в районе плюс 40 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ветеран сирийской армии, прикованный к инвалидной коляске, совершил 130-километровый марш мира по трассе М5, связывающей столицу Сирии, Дамаск и промышленный центр - Алеппо. Именно в боях за этот город он и был так тяжело ранен.

Путь у Гияса Дайюба занял четыре дня, при этом в Сирии сейчас - самое жаркое время года. Температура воздуха держится в районе около плюс сорока, на дороге пыль и очень душно. Поэтому мужчину сопровождала машина скорой помощи и несколько помощников.

В Алеппо ветерана встретили, как почетного гостя: инвалидную коляску сопровождали два мотоциклиста. Такой чести удостаиваются разве что иностранные делегации, либо высокопоставленные чиновники из столицы.

«Этим маршем я хочу показать всему миру, что боевой дух сирийских солдат не сломить. Боевики много лет топтали нашу землю, они едва не завоевали всю страну. Но мы выстояли в этой войне благодаря мужеству и героизму нашей армии и помощи России», - заявил Гияс Дайюб.

Два года назад Гияса так же торжественно встречали в Дамаске. Тогда он совершал первый марш мира из города Хама. Следующая цель ветерана - проехать через всю республику с юга на север и с запада на восток. Так мужчина показал бы, что страна снова стала единой. Однако этим планам суждено осуществиться, лишь когда Сирия будет полностью освобождена от боевиков.

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