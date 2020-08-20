В Италии начнут продавать дома по 2 евро

Привлечь новых жителей в опустевший итальянский город Самбука-ди-Сицилия власти муниципалитета решили довольно нетривиальным способом. Для того, чтобы спасти город от депопуляции, администрация города планирует запустить акцию по продаже в нем домов по цене всего лишь в два евро.

Правда, есть одно условие: покупателям придется самим за свой счет отреставрировать исторические здания в течение трех лет. Кроме того, они должны будут внести в местную казну депозит в пять тысяч евро, которые им обещают вернуть по окончании ремонта.

В программу своеобразной «реновации» будет включено 15 домов. По словам мэра Самбуки Джузеппе Качиоппо, распродажу должны были начать еще весной 2020 года. Теперь власти города ждут, когда снимут ограничения на передвижение между странами, введенные из-за пандемии коронавирус.

Ранее муниципалитет уже проводил такую распродажу, однако на ценнике была указана символическая цена в один евро. Первый ее этап прошел довольно успешно, поэтому власти решили повторить похожий трюк и тем самым обозначить второй этап проекта.