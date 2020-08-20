Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Италии начнут продавать дома по 2 евро

Валентина Пескова
03:06 20.08.2020
Предыдущая акция с продажей домов по символическому одному евро прошла успешно и власти решили провести вторую подобную распродажу, но уже немного подняв цену.
В Италии начнут продавать дома по 2 евро
© Фото: pixabay.com

Привлечь новых жителей в опустевший итальянский город Самбука-ди-Сицилия власти муниципалитета решили довольно нетривиальным способом. Для того, чтобы спасти город от депопуляции, администрация города планирует запустить акцию по продаже в нем домов по цене всего лишь в два евро.

Правда, есть одно условие: покупателям придется самим за свой счет отреставрировать исторические здания в течение трех лет. Кроме того, они должны будут внести в местную казну депозит в пять тысяч евро, которые им обещают вернуть по окончании ремонта.

В программу своеобразной «реновации» будет включено 15 домов.  По словам мэра Самбуки Джузеппе Качиоппо, распродажу должны были начать еще весной 2020 года. Теперь власти города ждут, когда снимут ограничения на передвижение между странами, введенные из-за пандемии  коронавирус.

Ранее муниципалитет уже проводил такую распродажу, однако на ценнике была указана символическая цена в один евро. Первый ее этап прошел довольно успешно, поэтому власти решили повторить похожий трюк и тем самым обозначить второй этап проекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.