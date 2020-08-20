В РАН объяснили природу загадочных объектов, снятых с МКС

Таинственные объекты, заснятые российским космонавтом во время миссии, скорее всего, связаны с компанией SpaceX, руководимой Илоном Маском.

Такое мнение достаточно единодушно высказали различные эксперты после появления в Сети кадров с полетом неких неопределенных объектов.

Так, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый указал, что загадочными объектами могут являться спутники Starlink, десятками запускаемые на орбиту в последнее время.

Сотрудник этого же института Натан Эйсмонт в разговоре с РИА Новости предположил, что камера зафиксировала не сами аппараты, а их блики, то есть момент, когда на «кусок группировки Маска» попал солнечный свет. Таким образом специалист объяснил, почему изображение оказалось мелькающим - появилось и исчезло.

Аналогичную версию выдвинул в беседе с «Газетой.ру» заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков. Он подчеркнул, что данная версия подтверждается равным расстоянием между изображениями.

Ранее научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин в разговоре со «Звездой» также высказал мнение, что объекты с видео связаны со SpaceX и являются «эскадрильей Маска».