Участников первого группового турполета на МКС представят в начале 2021 года

Имена первых в истории участников группового туристического полета в космос станут известны в начале 2021 года. С таким заявлением выступили в «Роскосмосе». На Международную космическую станцию (МКС) отправятся сразу два туриста и один профессиональный член экипажа. Гостей доставят на МКС на борту российского корабля «Союз».

«Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года. Имена путешественников будут озвучены в начале будущего года», - цитирует РИА Новости заявление госкорпорации.

Компания Space Adventures является единственным туристическим оператором, который отправляет людей в космос. В период с 2001 по 2009 годы, на кораблях «Союз», на МКС были доставлены семь человек, один из которых побывал на околоземной орбите дважды.

Точная стоимость полета в космос не разглашается, но по некоторым данным, сумма может варьироваться от 20 до 50 миллионов долларов за десятисуточный полет.