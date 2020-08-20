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Ученые создали клетки для лечения диабета

Анна Берестовая
02:40 20.08.2020
Созданные исследователями клетки приживаются в организме после трансплантации и не требуют в дальнейшем постоянного приема иммунодепрессантов.
Ученые создали клетки для лечения диабета
© Фото: pixabay.com

Ученые из Института биологических исследований Солка в Соединенных Штатах сообщили, что смогли произвести клетки человеческого организма, способные к генерации инсулина, которые хорошо приживаются и не вызывают отторжения при пересадке людям с сахарным диабетом.

Различные пути компенсации нефункциональных клеток поджелудочной железы для пациентов с диабетом первого типа пытались разрабатывать специалисты по всему миру на протяжении множества лет.

Американским специалистам удалось впервые в истории науки создать принимаемые иммунитетом реципиента клетки, поддерживающие гомеостаз глюкозы в теле. Их работа уже была протестирована на диабетических мышах. Данные об исследовании были опубликованы в журнале Nature.

Исследователи надеются, что совершенный ими прорыв поможет справиться с заболеванием, которое исторически не поддается полноценному контролю с помощью медицинских препаратов.

Ученые разработали способ формирования комплексных островков бета-подобных клеток из стволовых для создания структур, близких по форме к поджелудочной железе человека.

В ближайшее время в институте Солка продолжат тестирование клеток на мышах и, если безопасность для людей будет доказана, перейдут к следующему этапу испытаний.

Ранее американские специалисты разработали способ самостоятельного диагностирования у себя сахарного диабета при помощи функций современного смартфона.

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