Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Париж, Берлин и Лондон не поддерживают инициативу США о восстановлении санкций против Ирана

Анна Берестовая
23:58 20.08.2020
США прекратили участие в СВПД после выхода из соглашения 8 мая 2018 года.
Париж, Берлин и Лондон не поддерживают инициативу США о восстановлении санкций против Ирана
© Фото: Oliver Contreras, Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress

Инициатива Соединенных Штатов против Ирана, предполагающая восстановление действующих ранее санкций, в настоящее время не находит поддержки у Великобритании, Франции и Германии. Соответствующую информацию сообщили в коммюнике министров иностранных дел трех государств.

Три упомянутых страны обозначили, что Соединенные Штаты прекратили свое участие в СВПД после выхода из соглашения 8 мая 2018 года. Исходя их этого, инициатива США не была поддержана ввиду несоответствия усилиям, предпринимаемым при поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее поступала информация, сообщающая, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео передал председателю Совета Безопасности Организации объединенных наций письмо о неисполнении Ираном обязательств в рамках СВПД и о запуске процедуры восстановления санкций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
23:04 В стране и мире
Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за обращения США по санкциям против Ирана
22:05 В стране и мире
мнение
«Я думал, здесь будет кипящий котел»: ведущий «Звезды» рассказал об обстановке в Минске
18:17 В стране и мире
Ключевой свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз
19:30 В стране и мире
Лавров в разговоре с председателем ОБСЕ призвал не мешать диалогу в Белоруссии
18:35 В стране и мире
На МКС произошла утечка воздуха
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.