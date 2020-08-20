Париж, Берлин и Лондон не поддерживают инициативу США о восстановлении санкций против Ирана

Инициатива Соединенных Штатов против Ирана, предполагающая восстановление действующих ранее санкций, в настоящее время не находит поддержки у Великобритании, Франции и Германии. Соответствующую информацию сообщили в коммюнике министров иностранных дел трех государств.

Три упомянутых страны обозначили, что Соединенные Штаты прекратили свое участие в СВПД после выхода из соглашения 8 мая 2018 года. Исходя их этого, инициатива США не была поддержана ввиду несоответствия усилиям, предпринимаемым при поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее поступала информация, сообщающая, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео передал председателю Совета Безопасности Организации объединенных наций письмо о неисполнении Ираном обязательств в рамках СВПД и о запуске процедуры восстановления санкций.