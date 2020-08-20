При взрыве яхты в подмосковном Тишково пострадал один человек

В Пушкинском городском округе произошел взрыв на пришвартованной к пирсу в деревне Тишково яхте. Плавсредство неожиданно воспламенилось, известно, что при ЧП пострадал один человек.

«Пострадал один человек. Последовавший пожар практически полностью уничтожил судно и привел к затоплению его корпуса», - сообщается на странице Пушкинского аварийно-спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте».

После того, как возгорание было потушено, сотрудники спасательного отряда ликвидировали последствия затопления и нейтрализовали распространение ГСМ.