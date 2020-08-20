Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за обращения США по санкциям против Ирана

Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за недавнего обращения США о возвращении санкций против Ирана. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа», - цитирует Полянского ТАСС.

Ранее на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп сообщил, что дал Госдепу поручение уведомить Совбез Организации объединенных наций о решении возобновить пакет санкций ООН в отношении Ирана.