Ефремов доставлен домой после заседания суда по делу о смертельном ДТП

Российский актер Михаил Ефремов доставлен домой после прошедшего накануне слушания по поводу уголовного дела об аварии со смертельным исходом, где выступил один из ключевых свидетелей. В ближайшее время, в пятницу, 21 августа, в Пресненском суде столицы пройдет допрос второй свидетель аварии с участием отечественного актера. Об этом сообщают РИА Новости.

На последнем прошедшем допросе свое видение произошедших событий описал Андрей Гаев, приходящийся другом выступившего ранее Александра Кобца.

Возбужденное в отношении отечественного актера уголовное дело описывает произошедшее 8 июня на Садовом кольце в столице ДТП, окончившееся смертью водителя российского автомобиля Сергея Захарова, служащего курьером интернет-магазина и скончавшегося в результате аварии на Садовом кольце.

Ранее отечественный поэт Андрей Орлов сообщил следствию, что до случившейся аварии актер Михаил Ефремов никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения и всегда предпочитал вызов такси или использование услуги «трезвый водитель».