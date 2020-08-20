Солдатские медальоны, записки и части вещей: поисковики показали новые находки подо Ржевом

Российские поисковики радуют новыми успехами. Но где радость, там и слезы, ведь их находки – напоминание о тысячах солдат, погибших в боях подо Ржевом в Великую Отечественную.

Среди находок часто попадаются солдатские медальоны. Они пролежали в земле почти 80 лет, но сохранились хорошо. Многие из них осторожно открывают на месте.

«Был найден медальон солдатский с запиской. Записка, к сожалению, слабо читаемая, но когда она была мокрая, нам удалось прочитать самые важные данные на нем. Это имя Матвей, год рождения 1900, фамилия на “Ш”, Свердловская область», - рассказал член координационного совета общероссийской общественной организации «Поисковое движение России» Антон Торгашев.

Установить фамилию красноармейца удалось через базу данных «Мемориал». Причем выяснилось, что бойца уже перезахоронили. По крайней мере, об этом свидетельствует мемориальная доска, установленная в соседней деревне. Хотя его останки и медальон найдены только сейчас.

Всего здесь нашли сразу пять медальонов, прочитать удалось еще один. Его хозяин, рядовой Кузнецов Александр Григорьевич, служил в 183-й стрелковой дивизии, которая подо Ржевом попала в окружение и почти вся так и осталась в этих болотах. В 1942 году линия фронта проходила совсем рядом.

«Здесь недалеко от этой воронки проходила дорога, она шла от Ржева на запад, в сторону Мончаловска. Те же самые Мончаловские леса, очень известные. И деревня находилась рядом с этой дорогой. Естественно, по этой дороге могла передвигаться техника. Очень хорошая цель для бомбардировщиков», - отметил член общероссийской общественной организации «Поисковое движение России» Роман Малышев.

Сохранились и некоторые из «артефактов войны»: противогазы, обломок винтовки Мосина, кусок шинели, потрепанной временем, и даже пуговицы от мундира кого-то из латышей, сражавшейся на стороне СССР в составе 29-й армии. Из тридцати тысяч входящих в нее солдат и офицеров выжил лишь каждый шестой.

«Много костей поломанных именно при бое. То есть не сейчас, а переломы старые, уже черные. Нет характерных черт, чтобы что-то поднять. Археологией работать не получается, приходится расчищать аккуратно совочком», - рассказал член поисковой группы «Рейд» Александр Никаноров.

Поисковые работы ведутся в пяти километрах от открывшегося полтора месяца назад Ржевского мемориала Советскому солдату. Эта земля хранит в себе еще много напоминаний о самой страшной войне в истории человечества.