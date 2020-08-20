«Быстро обнаружат и заделают»: эксперт об утечке воздуха на МКС

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что утечка воздуха на МКС будет обнаружена быстро.

«Падение давления - это вещь неприятная. Но все зависит от того, с какой скоростью падает давление. В данном случае давление падает несильно, значит есть небольшие утечки», - отметил специалист.

По его словам, к подобным ситуациям космонавты готовятся на Земле очень усердно, предусмотрены специальные механизмы реагирования. Маринин выразил мнение, что данную утечку «быстро обнаружат и заделают», а МКС «будет спокойно летать дальше еще долгие годы».

Ранее стало известно о том, что на МКС произошла утечка воздуха. Для поиска источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Они будут временно изолированы в российском модуле.