Трамп поручил уведомить ООН о намерении восстановить санкции против Ирана

Власти Соединенных Штатов решили возобновить пакет санкций ООН в отношении Ирана. Как сообщил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп, он дал поручение уведомить о своем решении Совбез ООН главе Госдепартамента Майклу Помпео.

Совбез ООН 14 августа не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Также против принятия данного документа выступили Россия и Китай.

Соединенные Штаты уже не раз заявляли, что выступают против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что власти Америки этого не допустят.