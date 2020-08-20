Россия разрешила полеты за границу еще из трех городов страны

В России с 20 августа разрешены полеты за границу еще из трех городов страны.

Речь идет о Казани, Калининграде и Новосибирске. Расписание полетов и прочие подробности рекомендовано уточнять у авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

До этого с 1 августа РФ возобновила авиасообщение с рядом других стран. Полеты осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в столицу Великобритании Лондон и турецкий Стамбул. А с 10 августа были возобновлены полеты в турецкие Даламан, Бодрум и Анталью.