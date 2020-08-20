Судья отказалась приобщить письменные показания ключевого свидетеля защиты Ефремова

Судья Пресненского суда Елена Абрамова не стала приобщать письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца.

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», - огласила она.

Мужчина рассказал, что приезжал из Иваново в Москву с другом. После ДТП он якобы подошел к водительскому сиденью, где был «молодой человек» в серой футболке и темной «болоневой жилетке». На вопрос нужна ли помощь, водитель ответил нецензурной лексикой.

По словам Кобца, у него имеются проблемы со зрением: один глаз видит минус три, а на второй он и вовсе слеп. Изначально свидетель сообщил, что про Ефремова ему рассказал друг, а позже уточнил, что и сам видел актера на пассажирском сиденье.

Страшное ДТП в центре Москвы произошла 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном, водитель которого скончался в больнице на следующий день.