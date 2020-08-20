Четыре человека погибли при столкновении фуры с иномаркой под Тамбовом

В Тамбовской области на трассе Р-22 столкнулись фура и KIA Rio. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок: все они находились в легковом автомобиле. О страшном ДТП сообщает региональное ГУ МЧС.

По неустановленной причине, вечером в четверг легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз. От удара фура отлетела на обочину и загорелась. К данному моменту возгорание ликвидировано.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.