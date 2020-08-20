Лавров призвал представителя ЕС принять меры против провоцирования конфликта в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии и подчеркнули необходимость ее урегулирования без вмешательства извне.

Лавров также призвал Борреля принять меры, которые помогут прекратить провоцирование конфликтов внутри Белоруссии со стороны некоторых стран-членов ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее Лавров в разговоре с председателем ОБСЕ призвал не мешать диалогу в Белоруссии. Он отметил, что белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.