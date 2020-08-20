В показаниях нового свидетеля по делу Ефремова увидели противоречия

В показаниях нового свидетеля по делу Михаила Ефремова есть существенные противоречия с прочими материалами дела. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Первое, что его смутило, это фраза о том, что сидевший в машине водитель был без перчаток, в то время как на подушке безопасности не было неустановленных отпечатков пальцев.

«Он говорит, что сидевший в машине водитель был без перчаток, но на подушке безопасности нет неустановленных отпечатков пальцев, он якобы слышал визг тормозов, но в материалах дела нет информации о тормозном пути, общался свидетель с водителем якобы через боковое стекло, но тут же утверждает, что оно было опущено», - также указал на несоответствия Добровинский в беседе с ТАСС.

Адвокат отметил, что в ходе вынесения приговора судья даст оценку показаниям этого свидетеля.

«Если она сочтет, что показания лживые, она имеет право вынести частное определение с требованием привлечь этого свидетеля к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний», - уточнил он.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, Михаил Ефремов на джипе на большой скорости выехал на встречную полосу , где столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро скончался в больнице. После аварии в крови у актера нашли большую дозу алкоголя и следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.