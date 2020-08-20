«Не представляет угрозы»: NASA об утечке воздуха на МКС

Возросший уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу. Об этом сообщили в NASA.

В то же время, источник утечки будет выявлен, также проведут ремонт. Предварительные результаты ожидаются на следующей неделе, заверили в агентстве.

«Утечка пока находится в допустимых рамках и не представляет угрозы экипажу», - отметили в NASA.

Ранее стало известно о том, что на МКС произошла утечка воздуха. Для поиска источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Они будут временно изолированы в российском модуле.