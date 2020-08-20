Лавров в разговоре с председателем ОБСЕ призвал не мешать диалогу в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел Албании и действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой. Они обсудили ситуацию в Белоруссии.

Об этом говорится в распространенном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил необходимость невмешательства в диалог между властью и обществом в Белоруссии. Министр отметил, что народу республики нужно дать самим разобраться в своих делах, не навязывать ничего извне и избегать печального опыта «европейского посредничества» на Украине в феврале 2014 года.

Массовые беспорядки в стране разгорелись после президентских выборов, результаты которых были оглашены 9 августа. Граждане требуют аннулировать итоги и провести новое голосование. В поддержку белорусов уж выступили и в Евросоюзе.