Застрявший в форточке медвежонок попал на видео
Совместными усилиями жильцы дома выманили животное из подъезда, открыв ему дверь.
© Видео: pk25_ru, Instagram © Фото: vk.policyhumor Вконтакте
В Дальнегорске медвежонок, убегая от людей, застрял в форточке в подъезде жилого дома. Видео инцидента попало в Сеть.
На кадрах видно наблюдающее за людьми животное. Медвежонок замер и не двигается.
Совместными усилиями жильцы дома выманили животное из подъезда, открыв ему дверь. Медвежонок стремглав умчался прочь. Никто не пострадал.