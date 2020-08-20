«Я думал, здесь будет кипящий котел»: ведущий «Звезды» рассказал об обстановке в Минске

Ведущий программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Алексей Гудошников прямиком из Минска описал ситуацию с митингами в столице Белоруссии. Он передал, что обстановка в городе в разы тише и спокойнее, чем ранее передавали в многочисленных пабликах в Сети.

«Ничего не говорит о том, что для меня здесь существует опасность. Что я видел: людей с красно-белыми флагами вообще не было по дороге, пока я ехал; людей с национальными флагами Белоруссии было немного, но они были. То, что мы видели по картинке, когда сигналили автомобили и было много протестно настроенных людей - сейчас этого нет. Со вчерашнего вечера, плюс сегодня утром, я не вижу автомобилей, которые ездили бы и сигналили, или кто-то ходил с флагами. Ничего этого вообще сейчас не существует», - описал обстановку Гудошников.

По словам ведущего «Звезды», этому существует два объяснения: протестующие либо готовятся к выходным дням, чтобы активно себя проявить, либо протесты вовсе начинают сходить на нет.

«Я думал, что здесь будет кипящий котел, но пока я этого вообще не наблюдаю. Люди, с которыми я общался, просто работают. Мои источники были сегодня на БЕЛАЗе, смотрели, есть ли так какие-то протестные настроения - завод работает полностью, это одно из крупнейших предприятий Белоруссии», - сказал он.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Белоруссии, в частности, вмешательством во внутренние дела страны извне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ и Белоруссия находятся в постоянном контакте.