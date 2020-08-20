СМИ: Apple создала секретное устройство для правительства США

Компания Apple создала секретное устройство для правительства США на базе iPod. Об этом рассказал бывший инженер «яблочной» корпорации Давид Шайер.

По его словам, проект был настолько секретным, что о нем в Apple знали только четыре человека. В 2005 году перед инженером якобы поставили задачу: вместе с двумя сотрудниками из компании-подрядчика Министерства энергетики США, чьих имен он не знал, разработать особое медиаустройство на базе iPod.

Гаджет повторяет функционал оригинала и внешне выглядит точно также, но имеет несколько особенностей: незаметную запись данных, тайные разделы и папки, недоступные для «непосвященных», встроенный счетчик Гейгера и другое.

Шайер отметил, что помог людям из министерства с программным обеспечением, но секретное оборудование, которое монтировалось в iPod, он не видел. Слова инженера передает портал TidBITS.