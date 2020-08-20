На сайте Госуслуг закрыли страницу для выдачи цифровых пропусков

В четверг, 20 августа, на портале Госуслуг убрали страницу для оформления цифровых пропусков, которые действовали в период пандемии.

В Минкомсвязи напомнили, что все персональные данные, которые граждане вносили для получения документа, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональной информации.

Специальная пропускная система для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте действовала с 15 апреля 2020 года.