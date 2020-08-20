На сайте Госуслуг закрыли страницу для выдачи цифровых пропусков
Специальная пропускная система действовала с 15 апреля 2020 года.
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В четверг, 20 августа, на портале Госуслуг убрали страницу для оформления цифровых пропусков, которые действовали в период пандемии.
В Минкомсвязи напомнили, что все персональные данные, которые граждане вносили для получения документа, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональной информации.
Специальная пропускная система для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте действовала с 15 апреля 2020 года.