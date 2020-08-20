На МКС произошла утечка воздуха

На Международной космической станции зафиксировали небольшую утечку воздуха в американском сегменте, однако она не угрожает безопасности экипажа.

«Экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле "Звезда" на время поиска утечки для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», - сообщили в Роскосмосе.

Для поиска источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними.

«В период пребывания на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ», - уточнили в пресс-службе.

Давление на станции будет восстановлено в плановом режиме при помощи баков с азотом, доставляемых грузовыми кораблями.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.