Заполненный до отказа пляж в Сочи попал на видео
На кадрах видно, что люди в воде расположены очень близко друг к другу.
© Видео: linaserykh, Instagram © Фото: linaserykh, Instagram
Отдыхающая в Сочи туристка сняла на видео один из переполненных городских пляжей.
На кадрах видно, что люди в воде расположены очень близко друг к другу. На берегу также нет свободного места: все заполнено отдыхающими. О соблюдении социальной дистанции речи не идет.
«Максимально плотно», - отметила девушка на своей странице в Instagram.
Ранее отдыхающий в Анапе турист снял на видео позеленевшее море. Водоросли заполонили прибрежную зону у одного из пляжей.