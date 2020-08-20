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Заполненный до отказа пляж в Сочи попал на видео

Кирилл Васин
18:28 20.08.2020
На кадрах видно, что люди в воде расположены очень близко друг к другу.
© Видео: linaserykh, Instagram © Фото: linaserykh, Instagram

Отдыхающая в Сочи туристка сняла на видео один из переполненных городских пляжей.

На кадрах видно, что люди в воде расположены очень близко друг к другу. На берегу также нет свободного места: все заполнено отдыхающими. О соблюдении социальной дистанции речи не идет.

«Максимально плотно», - отметила девушка на своей странице в Instagram.

Ранее отдыхающий в Анапе турист снял на видео позеленевшее море. Водоросли заполонили прибрежную зону у одного из пляжей.

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