В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета в Хакасии
Все 17 человек находятся в удовлетворительном состоянии, пострадавших нет.
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В МЧС России рассказали о жесткой посадке пассажирского вертолета в районе реки Еринат в Хакасии.
«Двадцатого августа в МЧС России по Республике Хакасия поступила информация, что в районе реки Еринат совершил жесткую посадку вертолет. На борту находятся 17 человек», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Хакасия Екатерина Юрова.
По ее словам, вертолет совершил запланированную остановку. Все 17 человек находятся в удовлетворительном состоянии, пострадавших нет.