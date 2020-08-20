3D-модель современной Пальмиры передали в Департамент древностей и музеев Сирии

Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН передал в Департамент древностей и музеев Сирии (DGAM) 3D-модель современного состояния древней Пальмиры.

Совместная работа специалистов ИИМК РАН и ООО «ГЕОСКАН» по созданию 3D-модели современного состояния Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Археологические памятники Пальмиры», основанная на данных экспедиций 2016 и 2019 годов, полностью завершена и готова к передаче в дар Департаменту древностей Сирийской Арабской Республики и в ЮНЕСКО, а также к представлению мировому сообществу через сеть Интернет.

© М.Б. Атаянц, palmyra-3d.online

Торжественная on-line передача состоялась 20 августа. В тот же день 3D модель была опубликована на сайтах ИИМК РАН и проекта PALMYRA3D, и стала общегуманитарным достоянием.

© М.Б. Атаянц, palmyra-3d.online

Модель поможет специалистам дистанционно оценить разрушения, идентифицировать грабительские раскопки и военные окопы.